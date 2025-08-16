UFC 319 ne zaman, nereden izlenir? Khamzat Chimaev maçına geri sayım başladı!

Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, 319. etkinliğiyle bir kez daha adrenalini doruklara çıkaracak. Çeçen asıllı yıldız Khamzat Chimaev’in unvan için ringe çıkacağı bu gece, Türkiye’deki hayranlar da maçın detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

UFC 319 NE ZAMAN TÜRKİYE SAATİ

UFC 319, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü ABD’nin Chicago kentindeki United Center’da düzenlenecek. Türkiye saatiyle 17 Ağustos 2025 Pazar sabahı 05.00’te ana kart maçlarıyla başlayacak.

Gecenin ana maçı, orta sıklet kemer mücadelesinde Khamzat Chimaev ile Dricus Du Plessis arasındaki karşılaşma olacak. Bu maçın yaklaşık 06:00 civarında başlaması bekleniyor.

UFC 319 NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UFC 319, Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak; maçlar, S Sport Plus’ın mobil uygulaması, web sitesi veya akıllı TV uygulamaları aracılığıyla izlenebilecek