Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maçı ne zaman, hangi kanalda? UFC 319 için geri sayım başladı!

UFC 319 için geri sayım başladı! Orta sıkletin namağlup yıldızı Khamzat Chimaev ile şampiyon unvanını korumak isteyen Dricus Du Plessis, UFC 319 kapsamında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maçı ne zaman, hangi kanalda merak ediliyor.

UFC 319 heyecanı sürerken Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak büyük bir merakla araştırılıyor. UFC Başkanı Dana White’ın yaptığı resmi açıklamaya göre Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maçı organizasyonun ana etkinliği olacak.

KHAMZAT CHIMAEV - DRICUS DU PLESSIS MAÇI NE ZAMAN?

UFC’nin 2025 yılına damga vurması beklenen organizasyonlarından biri olan UFC 319’da, orta sıklet kemeri için Khamzat Chimaev ile Dricus Du Plessis karşı karşıya gelecek.

Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maçı Türkiye saatiyle 17 Ağustos 2025 Pazar günü gece 03.00’te başlayacak.

Heyecanla beklenen Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maçı ABD’nin Chicago kentindeki United Center salonunda gerçekleşecek.

KHAMZAT CHIMAEV - DRICUS DU PLESSIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karşılaşmanın Türkiye’de S Sport Plus veya TV+ platformları üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Yayıncı kuruluşla ilgili net bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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UFC 319 ORTA SIKLET KEMERİ İÇİN GERİ SAYIM!

Güney Afrikalı şampiyon Du Plessis mücadeleyle birlikte üçüncü kez kemerini koruma hedefinde. UFC kariyerinde 9-0’lık yenilgisiz performansa sahip Du Plessis, son olarak Israel Adesanya ve Sean Strickland’a karşı başarı elde etti. Toplamda 23 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Çeçen asıllı İsveçli dövüşçü Khamzat Chimaev UFC kariyerine 2020 yılında büyük bir çıkışla başlayıp ilk iki maçını yalnızca 10 gün arayla kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de 14-0’lık yenilgisiz kariyeriyle UFC kemerine uzanmak için ringe çıkacak.