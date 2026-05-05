Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarını büyük bir gürültüyle yıkarak yan yattı. Araçların adeta hurdaya döndüğü yürekleri ağza getiren kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

