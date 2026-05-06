Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi %3'ü de aşan primle tarihinde ilk defa 15 bin puanın üzerini test etti. Brent petrolün varil fiyatı da %-10'a yaklaşan düşüşle 100 doların altına geriledi. Altın fiyatları da "yüksek enflasyon – yüksek faiz" baskısının azalmasıyla sert yükseliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da yaşanan son dakika gelişmeleri piyasalarda da pozitif fiyatlamaları beraberinde getiriyor.

ABD basının yer alan haberlere göre; Beyaz Saray ve Tahran yönetiminin, 28 Şubat’tan bu yana süren savaşı bitirecek bir mutabakat üzerinde anlaşmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü. İran Dışişleri Bakanlığı da 14 maddelik barış teklifini değerlendirdiklerini açıkladı.

Piyasalar gelişmelere hızlı reaksiyon gösterirken petrol sert düştü, borsa yükseldi.

BORSA İLK DEFA 15 BİNİ AŞTI

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi Orta Doğu’da “kalıcı barış” umutları ile pozitif hareket ederken, tarihinde ilk defa bugün 15 bin puan seviyesini aştı. Dünkü işlemlerde 14.495 puandan kapanış yapan BİST 100 endeksi, %3’ü de aşan primle bugün saat 13:45 itibarıyla en yüksek 15.021 puanı test etti ve rekor tazeledi.

PETROL 100 DOLARIN ALTINDA

Hürmüz Boğazının yeniden açılacağı yönündeki beklentiler ise petrol fiyatlarında sert düşüşe sebep oldu. Dünkü işlemlerde 110 dolardan kapanış yapan Brent petrolü varil fiyatı bugün 13:50 itibarıyla %-9,50 geriledi ve 99,70 dolara çekildi. Hafta başında petrol fiyatı 115 dolara kadar yükselmişti. Petroldeki bu düşüşle birlikte iç piyasada da akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

ALTIN DA YÜKSELİYOR

Bu arada altın fiyatlarında da yükseliş hız kazandı. Petrolde düşüş ve “yüksek enflasyon – yüksek faiz” baskısının azalmasıyla yönünü yukarı çeviren ons altın %3,5 primle 4.715 dolara yöneldi. Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 6.850 TL ve Kapalıçarşı’da da fiziki gram fiyatı 6.885 TL’ye çıktı.

