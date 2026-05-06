İstanbul Küçükçekmece'de içi yolcu dolu İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması magandalığa dönüştü. Otobüsün önünde durarak şoföre hakaretler savuran otomobil sürücüsü R.A.'ya, sergilediği agresif tavırların bedeli ağır oldu. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen ekipler; "saldırı amacıyla araçtan inmek", "yasak yerde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından sürücüye tam 182 bin 246 lira rekor para cezası kesti. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan ve aracı trafikten men edilen şahıs ile otobüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.

