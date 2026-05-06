Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kenya ve Kosova ile kritik savunma işbirliği anlaşmalarına imza atarken, yerli teknoloji devi ASELSAN, Endonezya ile ihracat sözleşmesi imzalayarak rotayı Uzak Doğu’ya kırdı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO 2026 kapsamında Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soipan Tuya ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

KOSOVA BASINI DUYURDU: PRİŞTİNE İLE ASKERİ-MALİ ORTAKLIK

Öte yandan Balkanlar’da da Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor. Kosova basınının geniş yer ayırdığı haberlere göre, Priştine yönetimi ile Türkiye arasında askeri-mali işbirliği anlaşması imzalandı.

Bakan Yaşar Güler ve Kosovalı mevkidaşı Ejup Maqedonci tarafından atılan imzalar kapsamında, Türkiye’nin Kosova Güvenlik Gücü’nün (KSF) kapasitesini güçlendirmek amacıyla mali destek sağlayacağı aktarıldı. Bayraktar TB3 ve askeri araç alımlarıyla yoğunlaşan iş birliğinin, bu yeni anlaşmayla derinleşmesi bekleniyor.

Türkiye’nin savunma hattı genişliyor! Kenya, Kosova ve Endonezya İle tarihi imzalar atıldı

ASELSAN’DAN ENDONEZYA’YA TEKNOLOJİ İHRACATI

Savunma sanayisinin lokomotifi ASELSAN, SAHA EXPO’da Endonezya makamlarıyla iki dev sözleşmeye imza attı. ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol’un katıldığı törende, Endonezya Deniz Kuvvetleri için "İnsansız Deniz Araçları Faydalı Yükleri" ve Endonezya Silahlı Kuvvetleri için "Görev Kritik Haberleşme Sistemleri" sözleşmeleri imza altına alındı.

SAHA EXPO 2026: AVRUPA’NIN SAVUNMA MERKEZİ

Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu fuarda, Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki dev adımları sergileniyor. Havada SİHA'lar, karada yerli obüs sistemleri ve denizde insansız araçlarla gövde gösterisi yapan Türkiye, dost ve müttefik ülkeler için güvenli liman olmaya devam ediyor.

