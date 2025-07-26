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Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem başladı, önce bu ekranı göreceksiniz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Randevu alacaklar dikkat! MHRS&#039;de yeni dönem başladı, önce bu ekranı göreceksiniz
Sağlık, MHRS, Randevu, Aile Hekimi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni bir adım attı. Artık randevu için sisteme giren vatandaşlar, 'aile hekimine yönlendirme' ekranıyla karşılaşacak.

Sağlık Bakanlığı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunulmak üzere ‘aile hekimine yönlendirme’ uygulaması devreye alındı.

TERCİH VATANDAŞA BIRAKILACAK

Hayata geçirilen uygulama ile kişiler, MHRS üzerinden randevu talebi bırakma işlemi öncesinde ‘aile hekimine yönlendirme’ ekranıyla karşılaşacak. Tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen kişiler öncelikle aile hekimlerince muayene edilecek ve değerlendirmeleri yapılacak.

Aile hekimleri muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

AMAÇ; ETKİN, ERİŞİLEBİLİR VE VERİMLİ SAĞLIK HİZMETİ

Uygulama ile vatandaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimlerince yönetilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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