Antalya son dakika bir depremle sallandı. Akdeniz'de, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Antalya'nın batı ilçelerinden hissedildi. Valilikten yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Demre açıkları olan deprem, yerin 16,17 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Akdeniz'de meydana gelen 4,7'lik depremin Demre ilçesine 55,47 kilometre uzaklıkta tespit edildiği kaydedildi. Korkutan deprem, Demre'nin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

Deprem sonrası Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Batı ilçelerimizde hissedilen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Saha taramalarımız devam etmektedir." denildi.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı ise, depremin merkez üssü Demre olarak gösterilse de denizin açıklarında olduğunu belirterek, "Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok." dedi.

