Dün 4.8 ve 3.7’lik depremlerle sallanan Kütahya Simav’da deprem anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kafede oturanların depremi hisseder hissetmez dışarı koştukları, panikle uzaklaştıkları görüldü.

Dün Kütahya’da saat 17:31 ve 17:42’de merkez üssü Simav olan 2 deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerden ilkinin büyüklüğünü 4.8, ikincisinin büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıklamıştı.

Kütahya Simav 12 dakikada 2 kez sallandı! Deprem anının kamera görüntüsü ortaya çıktı

DEPREM ANI KAMERADA

4,8 büyüklüğündeki Kütahya Simav depreminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında Güner Önce Caddesi’ndeki kafenin önünde oturan müşterilerin kaçtığı görüldü.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Kütahya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem uzmanları Prof. Osman Bektaş ve Şener Üşümezsoy önemli uyarılar yapmıştı.

Bektaş, Simav ve Sındırgı hattındaki hareketliliğe dikkat çekerek bölgedeki fayların 6 ile 7 büyüklüğü arasında yeni sarsıntılar üretmeye aday olduğunu söylemişti. Uşak Bloğu’nun uzun yıllardır hareket halinde olduğunu belirten Bektaş “Ege'nin en fazla deformasyon alan USAK BLOĞU ve onu oluşturan faylar 1969 dan beri ürettiği deprem kümesini ( M6-7 ) daha da büyütmeye devam ediyor" demişti.

"ASIL RİSK SİMAV"

Şener Üşümezsoy ise "Simav fayı henüz stresini tam olarak boşaltmadı. Bu hat üzerindeki enerji birikimi, bölgenin 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Asıl risk; Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaşmış durumda" uyarısını yapmıştı.

Komşu iller Bursa ve Eskişehir’de de hissedilen deprem sonrasında Kütahya Valisi Musa Işın, şu açıklamayı yapmıştı:

Bugün, Simav ilçemiz Yemişli köyünde saat 17.31'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

