Kütahya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler bölgedeki fay hatlarına çevrildi. Deprem uzmanı Osman Bektaş, Simav ve Sındırgı hattındaki hareketliliğe dikkat çekerek bölgedeki fayların 6 ile 7 büyüklüğü arasında yeni sarsıntılar üretmeye aday olduğunu söyledi.

Bu sarsıntıyı bölgedeki fayların doğal bir hareketliliği olarak değerlendiren Bektaş, Ege bölgesindeki "Uşak Bloğu"nun uzun yıllardır devam eden hareketliliğine dikkat çekti.

Bektaş, bölgenin yer kabuğu yapısı gereği enerji biriktirmeye müsait bir noktada olduğunu hatırlatıp "Ege'nin en fazla deformasyon alan USAK BLOĞU ve onu oluşturan faylar 1969 dan beri ürettiği deprem kümesini ( M6-7 ) daha da büyütmeye devam ediyor" dedi.

Osman Bektaş'tan Kütahya depreminin ardından kritik analiz: 7 büyüklüğünde sarsıntıya aday

Osman Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ege'nin en fazla deformasyon alan USAK BLOĞU ve onu oluşturan faylar 1969 dan beri ürettiği deprem kümesini ( M6-7 ) daha da büyütmeye devam ediyor.

Özellikle bloğun kuzeyini oluşturan Simav fayı ve diğer kenar faylar M6-7 büyüklüğünde deprem üretmeye aday"

