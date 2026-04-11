Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Simav merkezli deprem çevre illerden de hissedildi.

Kütahya’nın Simav ilçesi, bugün saat 17:31’de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, yerin yaklaşık 9.12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Deprem sadece Kütahya merkez ve ilçelerinde değil, komşu iller olan Bursa ve Eskişehir’de de oldukça belirgin bir şekilde hissedildi.

Kütahya Simav'da deprem! Bursa ve Eskişehir de sallandı

"SİMAV FAYI STRESİNİ BOŞALTMADI"

Depremin hemen ardından, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un 2 hafta önceki çarpıcı açıklamaları tekrar gündeme geldi.

Üşümezsoy, Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını bir "piyano tuşuna" benzeterek şu kritik uyarıları yapmıştı:

Kütahya Simav'da deprem! Bursa ve Eskişehir de sallandı

"Simav fayı henüz stresini tam olarak boşaltmadı. Bu hat üzerindeki enerji birikimi, bölgenin 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Asıl risk; Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaşmış durumda."

SİMAV-SINDIRGI HATTINDAKİ DEPREMLER

Simav ve Sındırgı hattı, özellikle 2025 yılından bu yana sismik açıdan adeta bir "deprem fırtınası" ile mücadele ediyor. Bu hareketli sürecin en kritik ve hafızalara kazınan dönüm noktası, 10 Ağustos 2025’te Sındırgı merkezli gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki yıkıcı sarsıntı olmuştu.

Hemen ardından 28 Eylül 2025’te Simav merkezli yaşanan 5.3’lük deprem silsileyi devam ettirmişti.

