AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem kayıt yenileme takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacak duyuru ve takvime çevrildi. Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman yapılacak, takvim belli oldu mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılının büyük bir kısmının geri kalmasıyla birlikte AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu. Öğrenciler, aktif öğrenci durumlarının devam etmesi için gerekli olan AÖL kayıt yenileme sürecinin başlayacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen işlemlerin belirtilen takvim içinde tamamlanması gerekiyor.

AÖL 3.DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı, AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleriyle ilgili henüz resmi duyuru yayımlamadı. Geçen yıl işlemler 30 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer takvimin uygulanması halinde kayıt ve kayıt yenileme sürecinin Mayıs ayının ortalarında başlayıp Haziran başına kadar sürmesi bekleniyor.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

