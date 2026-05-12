Feriköy Spor Kulübü’nün Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselişinin ardından düzenlenen organizasyon, iş insanı Emrullah Turanlı’nın öncülüğünde güçlü bir sosyal sorumluluk mesajına dönüştü.

Taşyapı Şişli’de gerçekleştirilen etkinlikte, Şişli genelinde amatör kulüplerde forma giyen yüzlerce genç sporcuya kişi başı 10 bin TL başarı bonusu verildi.

“ÇALIŞTIK, KAZANDIK” SÖZLERİ GECEYE DAMGA VURDU

Feriköy Futbol Akademisi’nde U11 ile U17 kategorilerinde şampiyonluk yaşayan sporcuların da yer aldığı gecede, çocukların “Çalıştık, kazandık” sözleri organizasyonun en anlamlı anlarından biri oldu. Bu mesaj, başarının disiplin ve emekle geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Turanlı, destek programının iki temel şart üzerine kurulduğunu açıkladı: Gençlerin derslerinde başarılı olması ve en az 10 arkadaşını spora yönlendirmesi. Bu hedeflerin yerine getirilmesi halinde verilen ödüllerin iki katına çıkarılacağı belirtildi.

Şişli genelinde 16 amatör kulübe yayılan bu modelin, çocukları suça ve kötü alışkanlıklara karşı koruyarak spora yönlendiren örnek bir proje olduğu ifade edildi. Organizasyon, sporun toplumsal dönüşümdeki rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Haberle İlgili Daha Fazlası