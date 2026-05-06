Ara sıra sosyal medya paylaşımı yapan Ulaş Tuna Astepe’nin doğum günü vesilesiyle yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Astepe’nin fotoğrafının altına Taşacak Bu Deniz dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşlarından gelen benzer yorumlar dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari karakterini oynayan Ulaş Tuna Astepe, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer almaya devam ediyor.

Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen dizideki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncunun, yoğun çalışma temposu nedeniyle uzun süredir set ve proje odaklı bir hayat sürdürdüğü biliniyor.

DOĞUM GÜNÜNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI Dizide üstlendiği Adil Koçari karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ulaş Tuna Astepe, son olarak doğum günü kutlamasıyla adından söz ettirdi. Yoğun çekim programı arasında sete taşınan sürpriz kutlama, oyuncunun ekip arkadaşları tarafından organize edildi. Set ortamında gerçekleştirilen doğum günü etkinliğinden kareler de sosyal medyada paylaşılırken, söz konusu görüntüler kısa sürede takipçilerin ilgisini çekti.

FOTOĞRAFLARA HERKES AYNI YORUMU YAPTI Sosyal medya kullanımını sınırlı tutmasıyla bilinen Ulaş Tuna Astepe’nin doğum günü kutlamasına ilişkin bir paylaşım yapması ise hayranları kadar meslektaşlarını da şaşırttı. Oyuncunun paylaşımının ardından, Taşacak Bu Deniz kadrosunda yer alan birçok isim yorum yaparak dikkat çekti.

Astepe’nin gönderisine yorum yapan oyuncuların büyük bölümünün “Şok içindeyiz” ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

“ŞOK İÇİNDEYİZ” YORUMLARI YAĞDI Söz konusu yorumların, sosyal medyada aktif olmayı tercih etmeyen oyuncunun bu kez paylaşım yapmış olmasına gönderme niteliği taşıdığı tahmin edilirken, paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldiği görüldü.

