Bursa'nın Mudanya ilçesinde evinde kanlar içinde bulunan 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri cinayet ihtimali de dahil tüm yönleriyle soruşturma başlatırken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Selvi Apartmanı’nın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Tekerlekli sandalyeye bağımlı 82 yaşındaki A.K.'nin balkondan yardım istemesi üzerine eve gelen ekipler, eşi Faize Karaca'yı banyoda kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

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ŞÜPHELİ ÖLÜMDE CİNAYET DETAYI

Eve giren sağlık ekipleri, Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan ilk incelemelerde yaşlı kadının kanlar içerisinde bulunması üzerine eve Olay Yeri İnceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısı sevk edildi.

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için apartmandaki güvenlik kameraları ile çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerindeki detaylı incelemenin ardından Faize Karaca’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Yaşlı kadının ölümünde cinayet ihtimali de değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

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