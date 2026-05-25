Bursa Sivil Toplum Derneğinin (SİVİLAY) 2025 Kente Katkı Ödülleri sahiplerini buldu. 7 dalda 9 kişi ve kurumun ödüllendirildiği törende konuşan SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun, SİVİLAY’ın Bursa için düşünenlerin, sorgulayanların ve sorumluluk alanların ortak iradesi olduğunu söyledi.

SİVİLAY’ın geleneksel ödül töreni Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’nda gerçekleştirildi. Çok sayıda seçkin konuğun katıldığı törenin açılışında konuşan SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun, “Bugün burada yalnızca bir ödül töreninde değil, Bursa’ya gönül veren insanların ortak vicdanında bir araya gelmiş bulunuyoruz.” diyerek, derneğin 21 yıl önce merhum Murat Gülez başkanlığında, Bursa’nın önde gelen 53 isminin bir araya gelmesiyle kurulduğunu hatırlattı.

SİVİLAY Başkanı şunları söyledi:

‘BURSA’DA YAŞAMAK DEĞİL BURSA’YI YAŞATMAK’

“Kuruluşunda yalnızca bir dernek değil, bir kent ideali vardı. O idealin adı ‘Bursacılık’tı. Bursacılık; bu kente sadece aidiyet duymak değil, sorumluluk duymaktır. Bu şehirden almak değil, bu şehre vermektir. Bursa’da yaşamak değil, Bursa’yı yaşatmaktır. SİVİLAY yalnızca bir dernek değildir. SİVİLAY; Bursa için düşünenlerin, sorgulayanların ve sorumluluk alanların ortak iradesidir.”

SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun

‘BURSA HEPİMİZİN ORTAK EVİDİR’

SİVİLAY’da bugüne dek başkanlık görevini yapan Ceyhun İrgil, Sena Kaleli, Nihat Sapan, Sabri Erdem ve Okan Aras’a da teşekkür eden Uzun, “6 Ekim 2025 itibarıyla yeni yönetimimizle birlikte bu emaneti devraldık. Bizler de aynı inançla çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Bursa hızla değişiyor. Ve bu şehirde aklı, vicdanı ve sorumluluk duygusu olan sivil yapılara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Gerçek Bursalı olmanın, Bursa’yı ve ülkesini sevmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle bugün buradan tüm Bursa sevdalılarına bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin, Bursa için birlikte üretelim. Kentimizin geleceğine birlikte sahip çıkalım. Çünkü Bursa hepimizin ortak evidir.” dedi.

‘300’E YAKIN BAŞVURU 50’YE YAKIN ADAY ÖNERİSİ’

Kente katkı ödüllerinin “kentine karşı sorumluluk hisseden insanların görünür olması” amacını taşıdığını kaydeden Uzun, 13’üncüsü düzenlenen ödüllerin bu yıl ilk kez kamuoyu katılımına açıldığını ve yaklaşık 300 başvuru ile 50’ye yakın aday önerisi alındığını belirterek, yoğun ilginin Bursa’nın hâlâ üreten, düşünen ve katkı sunan insanlarla dolu olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Uzun, bu yıl ilk kez verilen Murat Gülez Jüri Özel Ödülü’nün de SİVİLAY’ın kuruluş ruhunu yaşatan bir vefa sembolü olduğunu sözlerine ekledi.

Uzun’un açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

Törende iki isme “Sürdürülebilir Kent ve Çevre Ödülü” verildi.

ŞANAL VE TÜYDEŞ’E SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT VE ÇEVRE ÖDÜLÜ

Mahalle ölçeğinde geliştirdiği orijinal projelerle yerel katılımı güçlendiren, sosyal dayanışmayı büyüten ve kent yaşamının en temel yapı taşı olan mahalle kültürünü aktif biçimde yaşatan Nilüfer Altınşehir Mahallesi Muhtarı Melahat Şanal, ödülünü SİVİLAY Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Özcan Yazıcı’nın elinden aldı.

Yaptığı çalışmalarla başta Bursa ve Karacabey olmak üzere doğanın ve ekolojik dengenin korunması konusunda önemli bir farkındalık yaratan, yaban hayatını yalnızca belgelemekle kalmayıp toplumun gündemine taşıyan, çevre bilincinin gelişmesine güçlü katkılar sunan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in ödülü de SİVİLAY Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Opsar tarafından takdim edildi.

KALDER BURSA ŞUBESİ VE TAHTAKALE BULUŞMALARINA KÜLTÜR SANAT VE KENT DEĞERLERİ ÖDÜLÜ

“Kültür, Sanat ve Kent Değerleri Ödülü” de yine iki ayrı çalışma arasında paylaştırıldı. İlk ödül 11 yıldır düzenlediği uluslararası karikatür yarışmalarıyla Bursa’nın adını dünya sanat çevrelerinde görünür kılan ve sanatı evrensel bir buluşma dili haline getiren KalDer Bursa Şubesinin oldu. Kalder Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez ödülü çalışma arkadaşlarıyla birlikte Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Turhan Altun’dan aldı.

Kent değerleri alanında şehrin hafızasını görüntülü sözlü tarih çalışmalarıyla kayıt altına alan, Bursa’nın kültürel belleğini dijital çağın imkânlarıyla geleceğe taşıyan Tahtakale Buluşmaları da ödüllendirildi. Tahtakale Buluşmalarının mimarları Cihan Taşan ve Samet Altıntaş, ödüllerini SİVİLAY Başkan Yardımcısı Dilek Göral Kemankaş ve SİVİLAY Genel Sekreteri Esat Kaplan’ın elinden aldı.

DOÇ. DR. MURAT ERTÜRK’E BİLİM VE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Bursa’daki tabela ressamları tarafından üretilen çalışmaları kayıt altına alan, yerel harfleme araştırmalarıyla kentin görsel hafızasına ve kültür arşivine önemli katkılar sunan Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ertürk de “Bilim ve Araştırma Ödülü” ne değer bulundu. Ertürk’ün ödülünü SİVİLAY Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Can Başaran takdim etti.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE KAPSAYICILIK ÖDÜLÜ GÖNÜLLÜ HAREKETİ’NİN

Bursa’da 16 yıldır toplum yararına projeler geliştiren, özellikle pandemi döneminde kurduğu Gıda Bankası ile ihtiyaç sahiplerine ulaşarak dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koyan Gönüllü Hareketi Derneği de “Toplumsal Dayanışma ve Kapsayıcılık Ödülü”ne değer bulundu. Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka ödülü dernek ve Gıda Bankası gönüllüleri ile birlikte aldı. Gönüllü Hareketine ödülü SİVİLAY’ın eski başkanları Sena Kaleli ve Okan Aras takdim etti.

SPORDA BAŞARI ÖDÜLÜ EDİZ GÜREL’İN

Henüz genç yaşında Türk satrancının en önemli isimlerinden biri haline gelen, uluslararası başarılarıyla hem ülkemize hem Bursa’ya büyük gurur yaşatan satranç büyük ustası Ediz Gürel de “Sporda Başarı Ödülü”nün sahibi oldu. Ödülünü SİVİLAY Yönetim Kurulu Üyesi Özkan İrman’ın elinden alan Gürel’in, “Umarım bir Atatürk genci olarak uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmaya ve sizleri gururlandırmaya devam ederim” şeklindeki sözleri büyük alkış aldı.

MURAT GÜLEZ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ ALPER CAN’IN

SİVİLAY bu yıl ilk kez kurucu başkanı adına da özel bir ödül verdi. Murat Gülez Jüri Özel Ödülü’nün ilk sahibi Bursa kültürü, tarihi ve kent hafızasına yaptığı katkılarla Bursa Okulu Sözcüsü ve Bursa Araştırmaları Vakfı Genel Sekreteri Alper Can oldu. Can’ın ödülünü SİVİLAY Başkanı Uzun, Murat Gülez’in eşi Ayşe Gülez ve SİVİLAY kurucularından İsmail Kemankaş takdim etti.

EĞİTİME KATKI ÖDÜLÜ GAZİOĞLU’NUN

Bursa’da eğitime yaptığı okul yatırımları, sağladığı bağışlar ve gençlerin geleceğine sunduğu katkılar nedeniyle hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu da “Eğitime Katkı Ödülü”ne değer görüldü. Törene katılamayan Gazioğlu’na ödülü SİVİLAY yönetimince ayrıca takdim edilecek. Nagihan Görken’in başarılı sunumuyla tamamlanan gecede ödül töreninin gerçekleşmesine katkı koyan kişi ve kurumlar da unutulmadı. Nilüfer Belediyesi, Özhan Marketler Zinciri, Minteks Şirketler Grubu, Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Villa Verde, Whosoft Creative Agency-Egemen Erol ve Rıza Ertekin’in teşekkür sertikalarını Başkan Uzun takdim etti.

Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Törene katılanlar 11. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışmasında seçilen eserleri görme olanağı da buldu.

