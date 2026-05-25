Kurban Bayramı öncesinde bankalarda işlem yapacak vatandaşlar, 25 Mayıs Pazartesi ve arefe günündeki çalışma düzenini araştırıyor. EFT, havale ve FAST işlemlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte, 25 Mayıs 2026 bankaların çalışma saatleri...

2026 Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılmasının ardından gözler bankaların çalışma düzenine çevrildi. Özellikle “Bugün bankalar açık mı?” ve “Arefe günü bankalar çalışıyor mu?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Türkiye genelindeki kamu ve özel bankalar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam ediyor. Banka şubeleri sabah saat 09.00 itibarıyla açılırken, mesai saatleri içerisinde işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve diğer bankalarda bireysel ve ticari işlemler bugün tam gün yapılabiliyor. EFT, havale ve şube işlemlerinde herhangi bir resmi tatil uygulaması bulunmuyor. 26 Mayıs Salı arefe günü ise bankalar yarım gün açık olacak.

25 MAYIS PAZARTESİ BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

25 Mayıs Pazartesi günü bankalar normal mesai saatleriyle çalışıyor. Şubeler genel olarak 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verirken, öğle arası uygulaması bankadan bankaya değişebiliyor. FAST sistemi ise bayram boyunca da çalışmayı sürdürecek. Vatandaşlar limitler dahilindeki para transferlerini 7 gün 24 saat anlık olarak gerçekleştirebilecek.

Bankaların çalışma saatleri şubeye göre farklılık gösterebildiği için işlem yapmadan önce gidilecek bankanın güncel mesai saatlerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

