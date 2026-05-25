2026 Kurban Bayramı tatil takvimi netleşti. Kamu çalışanları için idari izin kararıyla birlikte tatil süresi 9 güne uzarken, milyonlarca kişi bayram tatilinin hangi gün sona ereceğini ve mesainin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan idari izin kararı sonrası kamu kurumlarında tatil süresi uzatılırken, özel sektör çalışanları için uygulanacak çalışma düzeni de merak konusu oldu. “Bayram tatili ne zaman bitiyor?” ve “Mesai hangi gün başlayacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başladı.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 23 Mayıs Cumartesi günü başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan idari izin kararıyla birlikte tatil süresi hafta sonları dahil toplam 9 güne çıkarıldı.

Bayram tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Kamu kurumlarında normal mesai düzeni ise 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

KİMLERE 9 GÜN TATİL?

9 günlük idari izin uygulaması kamu kurumlarında çalışan personeli kapsıyor. Memurlar, belediye çalışanları ve devlet kurumlarında görev yapan personeller 25 Mayıs Pazartesi tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Özel sektör çalışanları için ise aynı uygulama zorunlu değil. Birçok özel sektör çalışanı için resmi tatil arefe günü öğleden sonra başlayacak ve bayramın son günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİL TARİHLERİ

2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak.

Kamu çalışanları için açıklanan idari izin kararıyla birlikte 24-31 Mayıs tarihleri arasında uzun tatil dönemi uygulanacak. Okullar ve kamu kurumlarında mesai 1 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kurban Bayramı süresince kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olacak. Hastanelerde acil servisler hizmet vermeye devam ederken, nöbetçi eczane uygulaması da bayram boyunca sürdürülecek.

