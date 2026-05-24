Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, artan sahte bağış kampanyaları ve kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyardı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları, kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşların mağdur edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, dini ve manevi duyguların istismar edildiğine dikkat çekilerek, yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan kişilere karşı temkinli olunması gerektiği ifade edildi.

"ŞÜPHELİ DURUMLARDA BİLDİRİMDE BULUNUN" ÇAĞRISI

Yetkililer, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla paylaşılan ilanların, acele ödeme talep eden hesapların ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişilerin dolandırıcılık amacı taşıyabileceğini vurguladı.

Ödeme işlemlerinde sadece dekont görüntüsüne güvenilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, paranın banka hesabına gerçekten ulaşıp ulaşmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği kaydedildi.

DMM ayrıca vatandaşlardan, ödeme yapmadan önce satıcı ve hesap bilgilerini doğrulamaları ve şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili kurumlara gecikmeden bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.

