Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık alarmı! İşte dikkat edilmesi gerekenler
Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, artan sahte bağış kampanyaları ve kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyardı.
- Dolandırıcılar, sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları, kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşları mağdur etmeye çalışmaktadır.
- Dini ve manevi duyguların istismar edildiği, özellikle yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan kişilere karşı temkinli olunması gerektiği vurgulanmıştır.
- Piyasa değerinin altında fiyatlar, acele ödeme talepleri ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle yapılan işlemlerin dolandırıcılık olabileceği belirtilmiştir.
- Ödeme işlemlerinde dekont görüntüsüne güvenilmemeli, paranın hesaba ulaşıp ulaşmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
- Vatandaşlar, ödeme yapmadan önce satıcı ve hesap bilgilerini doğrulamalı, şüpheli durumlarda ilgili kurumlara bildirimde bulunmalıdır.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
DMM tarafından yapılan açıklamada, özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları, kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşların mağdur edilmeye çalışıldığı belirtildi.
Açıklamada, dini ve manevi duyguların istismar edildiğine dikkat çekilerek, yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan kişilere karşı temkinli olunması gerektiği ifade edildi.
"ŞÜPHELİ DURUMLARDA BİLDİRİMDE BULUNUN" ÇAĞRISI
Yetkililer, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla paylaşılan ilanların, acele ödeme talep eden hesapların ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişilerin dolandırıcılık amacı taşıyabileceğini vurguladı.
Ödeme işlemlerinde sadece dekont görüntüsüne güvenilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, paranın banka hesabına gerçekten ulaşıp ulaşmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği kaydedildi.
DMM ayrıca vatandaşlardan, ödeme yapmadan önce satıcı ve hesap bilgilerini doğrulamaları ve şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili kurumlara gecikmeden bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.