Mutlak butlan kararı sonrası tekrar CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de yaşananlar hakkında sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu "CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?" ifadelerini kullandı.

Mutlan butlan kararıyla tekrar CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nin Özgür Özel ve ekibi tarafından boşaltılması sırasında yaşanan gerilim ile ilgili sessizliğini bozdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yaşananlar hakkında yaptığı yorumu aktardı. Yarkadaş’ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden milletvekillerine kullandığı ifadeleri şu şekilde oldu:

"BU TABLOYA KESİNLİKLE BİZ YOL AÇMADIK"

"CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi? Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık.

ÇAĞRI YAPTI

Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun."

Haberle İlgili Daha Fazlası