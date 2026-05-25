CHP Genel Merkezi'nde yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Mutlak butlan kararı sonrası tekrar CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de yaşananlar hakkında sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu "CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?" ifadelerini kullandı.
- Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre milletvekillerine hitaben yaptığı açıklamada, parti binasına alınmayan milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerinin durumundan rahatsız olduğunu ifade etti.
- Kılıçdaroğlu, uzlaşma ve birlikte karar verme çabalarının karşılıksız kaldığını ve ortaya çıkan tablodan kendilerinin sorumlu olmadığını belirtti.
- Kılıçdaroğlu, parti örgütlerine, vatandaşlara ve üyelere sükunet çağrısı yaparak, dışarı çıktıklarında kırıcı değil, yapıcı olmalarını istedi.
Mutlan butlan kararıyla tekrar CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nin Özgür Özel ve ekibi tarafından boşaltılması sırasında yaşanan gerilim ile ilgili sessizliğini bozdu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM
Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yaşananlar hakkında yaptığı yorumu aktardı. Yarkadaş’ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden milletvekillerine kullandığı ifadeleri şu şekilde oldu:
"BU TABLOYA KESİNLİKLE BİZ YOL AÇMADIK"
"CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi? Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık.
ÇAĞRI YAPTI
Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun."