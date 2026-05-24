Kurban Bayramı tatili öncesinde ilan edilen idari izin kararı sonrası üniversitelerde eğitim durumuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler ve akademik personel, “25 Mayıs Pazartesi (yarın) üniversiteler tatil mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

2026 Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşerek 9 güne çıkarılmasıyla birlikte gözler üniversitelerin çalışma düzenine çevrildi. Özellikle vize, final ve telafi dersleri bulunan öğrenciler, 25 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerde eğitim olup olmayacağını merak ediyor. Devlet ve vakıf üniversitelerine ilişkin son durum netleşmeye başladı.

25 MAYIS PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kurban Bayramı öncesinde alınan idari izin kararı kapsamında 25 Mayıs Pazartesi günü kamu kurumlarında tatil uygulanacak. Devlet üniversiteleri de kamu kurumu statüsünde yer aldığı için birçok üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesi bekleniyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerinde ders yapılmaması ve akademik-idari personelin izinli sayılması öngörülüyor.

Öte yandan özellikle vakıf üniversiteler, kendi akademik takvimleri doğrultusunda ek duyurular yayımlayabiliyor. Sınav haftasında olan fakültelerde telafi programları veya çevrim içi ders uygulamaları gündeme gelebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin üniversitelerinin resmi internet sitesi, OBS sistemi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

25 Mayıs Pazartesi günü vakıf üniversitelerinde uygulanacak sistem ise üniversite yönetimlerinin kararına göre değişiklik gösterebiliyor. Vakıf üniversiteleri İş Kanunu kapsamında faaliyet gösterdiği için idari izin kararını doğrudan uygulama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak birçok vakıf üniversitesinin kamu takvimine uyum sağlayabiliyor.

Öğrencilerin “yarın üniversite tatil mi?” sorusuna kesin cevap alabilmesi için kendi üniversitelerinden yapılacak resmi açıklamaları kontrol etmesi gerekiyor.

