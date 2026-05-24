Fenerbahçe kulüp, eski futbolcusu Kim Min-jae'yi yeniden kadrosuna katmak için transfer girişimlerine başladı. Alman basınında yer alan iddialara göre, Bayern Münih yönetimi Güney Koreli oyuncunun transferi için bonservis bedelinde indirime gitmeyi kabul etti.

Kim Min-jae için geri dönüş operasyonu: Bayern Münih 50 milyon eurodan vazgeçti

BONSERVİS TALEBİ 25 MİLYON EURO

Almanya'nın spor yayını organlarından Kicker'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Bayern Münih bünyesinde forma giyen Kim Min-jae için Alman kulübüyle ön görüşme gerçekleştirdi. Haber detaylarında, Bayern Münih'in 2023-24 sezonunun yaz transfer döneminde 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunmacı için 25 milyon euro talep ettiği belirtildi. Alman kulübünün, bu transfer için mali bir zararı göze aldığı aktarıldı.

MAAŞ KESİNTİSİ GÜNDEMDE

Haberde ayrıca, Güney Koreli stoperin Türkiye'ye geri dönmesi durumunda mevcut maaşında önemli bir kesintiye gitmesi gerekeceği ifade edildi. Bayern Münih yönetiminin, Kim Min-jae'nin takımdan ayrılmak istemesi durumunda transferde zorluk çıkarmayacağı ve oyuncunun kararına göre hareket edeceği vurgulandı.

FENERBAHÇE 3 MİLYON EUROYA ALIP 19 MİLYONA SATMIŞTI

Kim Min-jae, 2021-22 sezonu başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla geçirdiği bir sezonun ardından İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye 19 milyon euro karşılığında transfer olan tecruveli stoper, İtalya'da sergilediği performansla lig şampiyonluğu yaşadı. Güney Koreli oyuncu, Napoli'deki bir yıllık kariyerinin ardından 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga devi Bayern Münih'e imza atmıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Kim Min-jae, 2051 dakika süre aldı.

