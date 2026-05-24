Fenerbahçe’nin sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis’e kiraladığı Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat’ın geleceği netleşiyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Endülüs temsilcisi, yüksek maliyetler nedeniyle oyuncunun bonservisini almama kararı aldı.

MALİ KRİTERLER GERİ ADIM ATTIRDI

İspanyol basınından Ficherio’nun paylaştığı bilgilere göre; Real Betis yönetimi, 29 yaşındaki deneyimli defansif orta saha oyuncusunun bonservisini kulübe kazandırmak adına resmi temaslarda bulundu. Ancak yapılan finansal değerlendirmeler sonucunda, bu transferin ekonomik açıdan kulübün mevcut mali yapısına uygun olmadığı kanaatine varıldı. Sarı-lacivertlilerin Amrabat için talep ettiği yaklaşık 10 milyon euro civarındaki bonservis bedeli ve oyuncunun mevcut maaş beklentisi, Real Betis'in bütçe kriterlerini aştı. Ekonomik şartları ön planda tutan yönetim, transfer sürecini sonlandırma kararı aldı.

GELECEĞİNİ YENİ YÖNETİM BELİRLEYECEK

Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanya kariyeri noktalanacak olan deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geri dönecek. Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Amrabat'ın sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı ve takımın yeni sezon planlamasında yer alıp almayacağı ise Fenerbahçe'nin yeni yönetimi tarafından netleştirilecek.

