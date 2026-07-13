Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya ile transferi konusunda anlaşma sağladığı Mason Greenwood'un, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze maçında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’ye söz veren Greenwood’un aklını ne Roma çelebildi ne Atletico Madrid. Al Hilal’in son dakika çabası da İngiliz’in tavrını değiştirmedi. Marsilya’nın son idmanında yer almayan Greenwood’un bugün ya da yarın İstanbul’da olması bekleniyor. İmza için geri satın alma hakkı olan ManU’nun feragat evrakını yollaması bekleniyor. Marsilya’da Cihan Kamer ve Oğuz Çetin’le yaptığı yüz yüze görüşmede Fenerbahçe forması giyeceğini söyleyen Greenwood’un Gornik maçında sahne almasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Manchester United'dan Greenwood kararı

Mason Greenwood

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Greenwood’un bonservisi için 40 milyon avro ödeyecek. İngiliz oyuncu, bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu ünvanının sahibi oldu. Bu paranın yüzde 45’ini (18 milyon avro) Marsilya alacak. Yüzde 40’lık dilimin sahibi ManU’nun kasasına 16 milyon avro girecek. Getafe yüzde 10’la 4 milyon avro kazanacak. ManU’yla özel anlaşması gereği Greenwood da yüzde 5’le 2 milyon avroyu cebine koyacak. Yıldız kanat oyuncusunun yıllık maaşı ise 10 milyon avro olacak.

Mason Greenwood

GEÇEN SEZON 37 GOLLÜK KATKI

İngiliz devi Manchester United altyapısından yetişen, LaLiga ekiplerinden Getafe'de kiralık forma giyen Mason Greenwood, 2024 yılında Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya 26 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu. Fransa'da gösterdiği başarılı performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Greenwood, geçen sezon çıktığı 46 maçta 26 gol ve 11 asist yaparak toplamda 37 gole doğrudan katkı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası