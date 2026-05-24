Şanlıurfa’da konuşan Aziz Yıldırım, oyuncu isimleriyle oy istemeyeceklerini söyledi. Hakan Safi ise “Cezaysa ceza her şeyi göze aldım. Dünya yıldızlarını getireceğim” dedi.

M. EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin yeni başkanını belirleyecek seçime iki hafta kala adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi seslerini yükseltmeye başladı.

TARAFTARA HAVALE

Safi ve Ali Koç’u birlik olmaya çağıran Yıldırım davetinin karşılıksız kalmasından sonra Şanlıurfa’daki konuşmasında net ifadeler kullandı. Safi’yi destekleyen Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği’nde, “Karşı tarafı destekleyecekmişsiniz. Sizi taraftarımıza havale ediyorum” diyen Aziz Yıldırım, “İki santrfor alacağız. Belki birini seçim öncesi açıklarız. Ama ‘Şu oyuncuyu alacağız, bize oy verin’ yapmayacağız” vurgusu yaptı.

YILDIRIM’A GÖNDERME

Aziz Yıldırım, “Şu geliyor bizi seçin diyenlere de inanmayın” derken, İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen rakibi Hakan Safi’den “Dünya yıldızlarını getireceğim” çıkışı geldi. Seçim öncesi transferleri açıklamaya hazır olduklarını belirten Safi, “Cezaysa da ceza, hazırız. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe’nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi-manevi her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu. Safi, Yıldırım’a “Bizler Fenerbahçe’nin kendisiyiz demeyeceğiz” göndermesi yaparken, teknik direktörü de seçimden önce açıklayacağını söyledi.

BENDEN BAŞKASI YAPAMAZ

Fenerbahçe’nin kötü gidişatını durdurmak için göreve talip olduğunu belirten Aziz Yıldırım, “Başkan olmak hayatımda bir şey değiştirmeyecek. Ama bu durumu biz durduramazsak başka kimse de durduramaz” vurgusu yaptı.

SÖRLOTH VE KİM MİN-JAE: YILDIZLAR ATEŞ PAHASI

Alexander Sörloth ve Kim Min-Jae isimleri uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyor. Sarı lacivertlilerin her iki başkan adayı da bu isimlere sıcak bakıyor. Ancak bu oyuncuları almak için kesenin ağzını açmak şart. Atletico Madrid’in Sörloth için belirlediği taban bonservis 30 milyon avro, Bayern ise Kim için en az 25 milyon avro istiyor.



