Kıran kırana seçim! Seçim günü yaklaştıkça adayların tarzı sertleşmeye başladı
Şanlıurfa’da konuşan Aziz Yıldırım, oyuncu isimleriyle oy istemeyeceklerini söyledi. Hakan Safi ise “Cezaysa ceza her şeyi göze aldım. Dünya yıldızlarını getireceğim” dedi.
- Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi destekleyen derneğe 'taraftarımıza havale ediyorum' dedi ve seçim öncesi bir santrfor açıklayabileceklerini belirtti.
- Hakan Safi ise 'Dünya yıldızlarını getireceğim' çıkışı yaptı ve transferleri açıklamaya hazır olduklarını, her şeyi göze aldıklarını söyledi.
- Safi, Aziz Yıldırım'a 'Bizler Fenerbahçe'nin kendisiyiz demeyeceğiz' şeklinde bir gönderme yaptı.
- Her iki aday da Alexander Sörloth ve Kim Min-Jae gibi pahalı oyuncuları gündeminde tutuyor.
M. EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin yeni başkanını belirleyecek seçime iki hafta kala adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi seslerini yükseltmeye başladı.
TARAFTARA HAVALE
Safi ve Ali Koç’u birlik olmaya çağıran Yıldırım davetinin karşılıksız kalmasından sonra Şanlıurfa’daki konuşmasında net ifadeler kullandı. Safi’yi destekleyen Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği’nde, “Karşı tarafı destekleyecekmişsiniz. Sizi taraftarımıza havale ediyorum” diyen Aziz Yıldırım, “İki santrfor alacağız. Belki birini seçim öncesi açıklarız. Ama ‘Şu oyuncuyu alacağız, bize oy verin’ yapmayacağız” vurgusu yaptı.
YILDIRIM’A GÖNDERME
Aziz Yıldırım, “Şu geliyor bizi seçin diyenlere de inanmayın” derken, İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen rakibi Hakan Safi’den “Dünya yıldızlarını getireceğim” çıkışı geldi. Seçim öncesi transferleri açıklamaya hazır olduklarını belirten Safi, “Cezaysa da ceza, hazırız. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe’nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi-manevi her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu. Safi, Yıldırım’a “Bizler Fenerbahçe’nin kendisiyiz demeyeceğiz” göndermesi yaparken, teknik direktörü de seçimden önce açıklayacağını söyledi.
BENDEN BAŞKASI YAPAMAZ
Fenerbahçe’nin kötü gidişatını durdurmak için göreve talip olduğunu belirten Aziz Yıldırım, “Başkan olmak hayatımda bir şey değiştirmeyecek. Ama bu durumu biz durduramazsak başka kimse de durduramaz” vurgusu yaptı.
SÖRLOTH VE KİM MİN-JAE: YILDIZLAR ATEŞ PAHASI
Alexander Sörloth ve Kim Min-Jae isimleri uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyor. Sarı lacivertlilerin her iki başkan adayı da bu isimlere sıcak bakıyor. Ancak bu oyuncuları almak için kesenin ağzını açmak şart. Atletico Madrid’in Sörloth için belirlediği taban bonservis 30 milyon avro, Bayern ise Kim için en az 25 milyon avro istiyor.