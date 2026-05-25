TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanan Şule Yüksel Şenler'in anlatıldığı "Şule Senin Hikayen" dizisi gündemde kalmaya devam ediyor. Diziyle ilgili haberler ardından Şule Yüksel Şenler'in hayatı bir kez daha merak konusu oldu. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü?

Aslen Kıbrıslı olan Şenler, 29 Mayıs’ta Kayseri’de dünyaya geldi. Yazı hayatına 14 yaşında Yelpaze Dergisinde hikayelerle başladı Asıl adı Yüksel olan Şenler, Şule Yüksel adıyla tanındı ve evlendi. Gazetecilik mesleğine Yeni İstiklal Gazetesinde başladı. İlk düşünce yazılarını Kadın gazetesinde "Duyuşlar-Görüşler" adı altında kaleme aldı. O zamana kadar benimsemiş olduğu Batılı modern hayat tarzını terk ederek 1965’te dindar bir hayata yöneldi ve tesettüre girdi.

"Huzur Sokağı" romanı, 1969'da tefrika şeklinde okurla buluşmaya başladı. Yazıları büyük ses getirmeye başlayan Şenler, yayın hayatına Bugün Gazetesi’nde devam etti. Mehmet Şevket Eygi'nin çıkardığı Yeni İstiklal Gazetesinde yazılar kaleme aldı

Yeni İstiklal Gazetesindeki yazılarından ötürü Şenler’e birçok kez dava açıldı. Başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile oldu.

Konferanslar ve yazı hayatının yanında modacılıkla da ilgilenen Cevdet Sunay’a yazdığı bir mektup nedeniyle, Cumhurbaşkanına hakaretten ötürü tutuklandı ve 8 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra konferanslar vermeyi sürdüren yazar, modern başörtüsü ve pardösü modelleri de çizdi.

1980'den sonra Milli Gazete'de yazdı. Şenler’in, Huzur Sokağı adlı eseri, Yücel Çakmaklı’nın yönettiği İzzet Günay ve Türkan Şoray’ın rol aldığı Birleşen Yollar adlı filme konu oldu. Yıllar sonra Huzur Sokağı adlı romanı aynı isimle bir televizyon kanalında dizi olarak izleyiciyle buluştu. İlerlemiş yaşına ve rahatsızlığına rağmen ara ara gazete ve dergilerde çeşitli yazılar kaleme alarak yayın alanındaki faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Şenler, 28 Ağustos’ta İstanbul’da 81 yaşındayken hayatını kaybetti

