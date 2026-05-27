Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte ibadetlerle ilgili detaylar yeniden gündeme geldi. Özellikle “Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı?” sorusu vatandaşlar tarafından araştırılırken, kurban kesimi sonrası yapılması tavsiye edilen ibadetler ve dualar merak konusu oldu.

Bayram sabahı kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşlar, kurban kesimi sonrasında namaz kılınıp kılınmayacağına ilişkin bilgileri araştırıyor.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILINIR MI?

Kurban kestikten sonra namaz kılmak dini açıdan zorunlu ibadetler arasında yer almıyor. Ancak kurban kesiminin ardından dünya kelamı konuşmadan şükür amacıyla iki rekat nafile namaz kılmanın güzel bir davranış olduğu ifade ediliyor.

Namazdan sonra, kurban kesilirken okunan duayı okumalı ve "Ya Rabbi, İbrahim aleyhisselamın kurbanını kabul ettiğin gibi, benim kurbanımı da kabul eyle" denmelidir.

Kurban keserken okunacak dua şöyledir:

"Bismillahi vallahü ekber, la ilahe illallahü vallahü ekber, Allahümme haza minke, inne salâti ve nüsüki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbilalemin, la şerike lehü, bizalike ümirtü ve ene evvelül müslimin"

Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı, nasıl kılınır?

VEKALET İLE KURBAN KESTİRENLER NAMAZ KILABİLİR Mİ?

Hayır kurumlarına verilen kurban vekaletlerinde namazını kılmak şart değildir. Ancak kılınırsa iyi olur. Kurban kesildikten sonra namaz kılınır. Bunun için kurbanın ne zaman kesildiği bilinmiyorsa bayramın üçüncü günü kılınabilir.

