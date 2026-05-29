İhlas Haber Ajansı
Mekke'den acı haber! Hacı olduktan sonra hayatını kaybetti
Adana'da hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden 68 yaşındaki KOAH hastası Bekir Mantaşoğlu, hacı olduktan sonra Mekke'de hayatını kaybetti.
Özetle DinleMekke'den acı haber! Hacı olduktan sonra hayatını ...
Kaydet
3. Sayfa 2 dk önce
Adana'nın Kozan ilçesinden hacca giden KOAH hastası Bekir Mantaşoğlu, Mekke'de rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
- Bekir Mantaşoğlu, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşamaktaydı.
- 2026 yılı hac organizasyonu ile Suudi Arabistan'a gitmişti.
- KOAH hastası olan Mantaşoğlu, hacı olduktan sonra Mekke'de bulunuyordu.
- Mekke'de öğle saatlerinde aniden rahatsızlandı.
- Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- Vefat haberi, hac organizasyonu yetkilileri tarafından Kozan'daki ailesine bildirildi.
0:00 0:00
1x
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Bekir Mantaşoğlu, 2026 yılı hac organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gitti. KOAH hastası Bekir Mantaşoğlu, hacı olduktan sonra Mekke'deyken bugün öğle saatlerinde aniden rahatsızlandı.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
Milyonlarca hacı için dönüş yolculuğu bugün başlıyor
Mantaşoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mantaşoğlu'nun vefat haberi, hac organizasyonu yetkilileri tarafından Kozan'daki ailesine bildirildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR