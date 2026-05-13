Öğrenciye özel öğrenme yolları geliştiriliyor. Erken yaşta yapılan haritalandırmalar meslek seçimini de etkiliyor.

Emrah Özcan ANKARA - Son yıllarda yapay zekâ destekli geliştirilen eğitim teknolojileri platformları artık öğrencilerin yalnızca akademik başarısını değil; dikkat, odaklanma, işlemleme hızı ve problem çözme gibi bilişsel becerileri de analiz ediyor. Avrupa’da yaygın olan ancak Türkiye’de yeni yeni ortaya çıkan bu platformlar öğrenciye özel öğrenme yolları geliştiriyor.

Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nden Doç. Dr. Ufuk Özkubat, bu alanda Türkiye merkezli geliştirilen 'Cognicise Platformu'nun, bilişsel becerileri ölçümleyerek, öğrenme güçlüklerinin yalnızca akademik sonuçlarla değerlendirilmek zorunda kalınmadığını kaydetti. Özkubat, “Veri temelli ve bireyselleştirilmiş yaklaşımlar, disleksi yaşayan öğrencilerin eğitim süreçlerinde daha etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Erken yaşta yapılan bilişsel değerlendirmelerin katkısı büyük” dedi.

KARİYER PLANLAMASINDA YENİ DÖNEM

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Olcay Yılmaz ise bilişsel becerilerin yalnızca okul başarısını değil, öğrencilerin karar verme, problem çözme ve kariyer planlamasını da doğrudan etkilediğini söyledi. Yılmaz, “Öğrencinin güçlü yönlerini fark etmesi, öğrenme biçimini tanıması ve buna uygun yönlendirilmesi hem akademik süreç hem kariyer planlaması açısından belirleyici olabiliyor” ifadelerini kullandı.

HER ÖĞRENCİNİN ÖĞRENME BİÇİMİ FARKLI

Cognicise Eğitim Platformu Kurucusu Necati Ekiz ise mevcut eğitim modellerinde bireysel farklılıkların yeterince dikkate alınmadığını, öğrenme süreçlerinin yalnızca sonuç odaklı değerlendirilmesinin yetersiz kaldığını söyledi. Ekiz, “Her öğrencinin öğrenme biçimi farklı. Bu nedenle yalnızca aynı içeriği sunmak değil, öğrencinin bilgiyi nasıl işlediğini anlamak da önemli hale geliyor. Her öğrencinin öğrenme yolu kendi zihinsel yapısına göre şekillenmeli” dedi.

DİJİTAL ÇAĞ ÖĞRENME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ

Eğitimin bugün geldiği noktada içerik odaklı yaklaşımın yetersiz kaldığını vurgulayan Ekiz, “Eğitim, bilgiyi aktarmakla sınırlı kaldığında kalıcı bir gelişim oluşturmak mümkün olmuyor. Asıl odaklanmamız gereken, bireyin bilişsel kapasitesini nasıl geliştirdiğimiz. Dijital çağ öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi. Bugün öğrenciler çok yoğun uyaranlarla karşı karşıya. Eğitim sistemlerinin de bu değişime uyum sağlayacak biçimde yeniden düşünülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası