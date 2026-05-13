Survivor Yunanistan çekimlerinin sürdüğü Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan korkunç kaza, hem yarışma ekibini hem de izleyicileri derinden sarstı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Stavros Floros, denizde bulunduğu sırada turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından yarışmacının bacağının ampute edildiği öğrenildi. Kazaya dair ilk kez konuşan ve detayları paylaşan Acun Ilıcalı “Talihsiz bir kaza oldu. Çok üzgünüz” dedi.

YARIŞMACIYA TEKNE ÇARPTI Yunan medyasında yer alan bilgilere göre kaza, Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Agios Dominikos açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Stavros Floros, çekimlerin olmadığı bir zamanda zıpkınla balık avlamak için denize açıldı. Bu sırada bölgede hareket halinde bulunan bir turist teknesinin Floros’a çarptığı belirtildi. Kazanın ardından yapım ekibinin kısa sürede olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi yaptığı, ağır yaralanan yarışmacının ise ambulansla hastaneye sevk edildiği bildirildi.

BACAĞI AMPUTE EDİLDİ Kazanın ardından gelen son bilgilerde, ağır yaralanan Floros’un bir bacağının ampute edildiği belirtildi. Yarışmacının babası, Yunan televizyon kanallarına bağlanarak oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Baba Floros, oğlunun diğer ayağında da ciddi hasar meydana geldiğini ve aşırı kan kaybı yaşadığını ifade etti.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK Survivor Yunanistan yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada ise yarışmacının hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yaşanan kazanın ardından yarışmanın yayın akışında değişikliğe gidildiği de öne sürüldü.

ACUN ILICALIDAN İLK AÇIKLAMA Öte yandan yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı da gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube programında kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Ilıcalı, “Yarışmacılar sabah saatlerinde balık tutmak için açığa çıkıyorlar. Teknenin normalden daha yakın geçtiği mi yoksa yarışmacıların fazla mı açıldığı henüz net değil. Tüm detaylar araştırılıyor. Talihsiz bir kaza yaşandı, gerçekten çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.



