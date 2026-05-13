Ziraat Türkiye Kupası'nda final bileti için kritik mücadeleye sahne olacak yarı final karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği-Trabzonspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir merak edilirken kupada sürpriz sonuçlara imza atan başkent temsilcisi, taraftarı önünde finale yükselmek istiyor. Bordo-mavililer ise üst üste üçüncü kez finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı bu akşam ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması bugün saat 20.30’da başlayacak. Mücadele Ankara’daki Eryaman Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşmanın kazananı Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR İLK 11 MAÇ KADROSU

Gençlerbirliği (Muhtemel): Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Dele-Bashiru, Oğulcan, Cihan, Tongya, Metehan, Traora

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Kupası yarı finalindeki mücadelede düdüğü hakem Ali Yılmaz çalacak. Yardımcı hakem görevlerini Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

VAR odasında ise Özgür Yankaya görev yapacak. AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adnan Deniz Kayatepe yer alacak.

