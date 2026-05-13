Uşak Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadede, CHP kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. Yalım’ın bazı delegelerin çocuklarının belediyelerde işe alınması karşılığında destek pazarlığı yapıldığı yönündeki beyanlarına CHP’den sert cevap geldi.

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ek ifade verdi.

Yalım’ın ifadesinde, bazı delegelerin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek vereceklerini dile getirdiklerini iddia ettiği öne sürüldü. Yalım ayrıca, bu kişilere ait özgeçmişlerin WhatsApp üzerinden kendisine iletildiğini ifade etti.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından CHP cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadede; 38. Kurultay sürecinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e oy verilmesi karşılığında Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin çocuklarının belediyelerde işe alındığı yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve açık bir iftiradır.

• Kahramanmaraş delegesi olduğu öne sürülen Hülya D.’nin başka bir ilde parti üyeliği bulunmaktadır.

• Diğer kişinin ise bırakın delegeliği, partimize herhangi bir üyeliği dahi yoktur.

• Mevcut kurultay delegelerimizin çocuklarından hiçbirisi belediyelerde işe başlamamıştır.

Gaziantep delegelerimize yönelik iddialar da aynı şekilde gerçekle bağdaşmamaktadır:

• Delegemiz Cennet Şervan’ın çocukları ya da birinci ve ikinci derece yakınlarından hiçbiri herhangi bir belediyede çalışmamaktadır.

• Delegemiz Zehra Eltan’ın çocuğu söz konusu tarihte yalnızca 5 yaşındadır.

• Delegemiz Elif Berfin Aksu’nun çocuğu bulunmamaktadır.

• Fatma Müge Düşün ise ilgili tarihlerde yurtdışında olduğu için kurultayda oy dahi kullanmamıştır.

Siyasi operasyonlara malzeme üretmek adına ortaya atılan bu tür dayanaksız iddiaların amacı; kurultay iradesini tartışmalı hale getirmek ve kamuoyunda algı oluşturmaktır. Ancak isimler, tarihler ve somut bilgiler incelendiğinde ortaya çıkan tablo nettir: Ortada ne iddia edildiği gibi bir işe alım ilişkisi ne de oy karşılığı bir menfaat bulunmaktadır. Gerçek dışı beyanlarla partimizi ve delegelerimizi hedef alan bu girişimlere karşı gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecek, kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecektir."

