Türkiye online yemek sektörü dinamik nüfusu ve dijitalleşme hızıyla, yabancı yatırımcıların iştahını kabartıyor.

ÖMER TEMÜR - Yemeksepeti’nin CEO’su Oytun Çalapöver, Türkiye yemek sektörünün dünyada iştah açan ilk 10 pazardan biri olduğunu belirterek, “Türkiye, hem nüfus hem de restoran çeşitliliği bakımından devasa bir pazar. Ana ortağımız Delivery Hero’nun dünyadaki en stratejik ilk üç pazardan biriyiz. Yabancının gözü gerçekten soframızda; çünkü burada sadece bir tüketim değil, dünyaya teknoloji ihraç eden bir başarı hikâyesi var” dedi.

FİYAT ÖN PLANDA

Enflasyonun sektöre etkilerini de değerlendiren Çalapöver, “Enflasyon tercih kriterlerini etkiledi. Artık ‘fiyat’ çok daha önemli bir hâle geldi. Ancak bu durum sektörde bir frene yol açmadı; aksine online siparişin toplam yeme içme içindeki payı artmaya devam ediyor. Çeşitlilik ve iyi deneyim sunan kazanıyor” ifadelerini kullandı. Bu süreçte en dikkat çekici büyümenin sağlıklı mutfaklarda yaşandığına dile getiren Çalapöver, “Sağlıklı mutfaklara olan ilgi yüzde 100’ün üzerinde arttı. Henüz sayıları az olsa da, tüketicinin bu alandaki iştahı restoranlar için büyük bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

Öte yandan Yemeksepeti son 25 yıldaki damak tercihlerini ve sıra dışı kullanıcı alışkanlıklarını da açıkladı. Platformda toplam 37,6 milyon kullanıcı bulunurken her ay 6 milyon kişi en az bir defa sipariş veriyor. Siparişlerin yüzde 96’sı ise mobilden geliyor. Çeyrek asırda toplam 141 milyon adetle listenin zirvesine yerleşen lahmacunu, 69 milyon adetle ayran ve 51 milyon adetle kola takip etti. Platform tarihine geçen en büyük sipariş ise içinde 200 lahmacun ve 100 çorbanın yer aldığı, toplam 400 ürünlük devasa bir sepet oldu. Kullanıcı alışkanlıklarında sadakat ve keşif de ön plana çıktı; bir kullanıcı 703 gün boyunca hiç ara vermeden her gün sipariş vererek en uzun seri rekorunu kırarken, bir başka lezzet tutkunu ise sadece bir yıl içinde tam 418 farklı restoranı deneyimledi. Hızlı ticaret tarafında ise tonajlar dikkati çekici seviyelere ulaştı.

MAHALLEDE HIZLI YÜKSELİŞ

Yemeksepeti’nin sadece yemekle sınırlı kalmadığını, mahalle esnafını da dijital dünyaya entegre ettiklerini vurgulayan CEO Çalapöver, “Mahalledeki büyüme, en dik büyüme grafiğimiz. Ciro ilk yıldan bu yana 19 katına, işlem hacmi ise 260 katına çıktı. Bugün 135 binden fazla iş ortağımızla dev bir ekosistemi yönetiyoruz. Yıllık 3 milyar doların üzerinde katma değer sağlıyoruz ve 121 bin kişilik bir istihdamın merkezindeyiz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası