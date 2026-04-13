Ticaret Bakanlığı, online yemek platformlarına ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yemek sipariş platformlarının, restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedelleri şeffaf hale getirilirken, zorunlu ek ücret uygulamalarına son verildi. Ayrıca kampanya süreçlerinde gönüllülük esası getirildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, son dönemde yemek platformlarına yönelik şikayetler artınca harekete geçti. Bu kapsamda yeni bir düzenlemeye gidildi. Restoranlardan tahsil edilen bedeller şeffaf hale getirilirken, ek ücret ve kampanya konusundaki mağduriyetlere de son verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ile kamuoyuna sıklıkla yansıyan şikâyetlerde, yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerinin restoranlarla kurduğu ticari ilişkilere yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı görülmektedir.

Ticaret Bakanlığımız, söz konusu gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ederek; yapılan kapsamlı inceleme ve değerlendirmeler neticesinde önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesini gerekli görmüştür.

Şikayetler artınca, bakanlık devreye girdi! Online yemek siparişlerinde yeni dönem

RESTORANLARDAN ALINAN ÜCRETLER ŞEFFAF HALE GETİRİLDİ

Bu kapsamda; elektronik ticarette şeffaflığın en üst düzeye çıkarılması, hizmet bedellerinin açık, anlaşılır ve tam anlamıyla öngörülebilir hale getirilmesi, tüketicilerin eksiksiz ve doğru bilgilendirilmesi ile piyasa genelinde güven ortamının güçlü şekilde tesis edilmesi amacıyla aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

Elektronik ticaret pazar yerleri tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedellerin, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak her bir restoranın kendi satıcı paneli üzerinden gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme sayesinde işletmeler ilk kez tüm maliyet bileşenlerini açık, net ve karşılaştırılabilir biçimde görebilecek; böylece ticari kararlarını daha sağlıklı ve bilinçli şekilde verebilecektir.

Diğer taraftan, siparişin onaylanması aşamasında tüketiciye; siparişin restorandan kendisine ulaştırılması sürecinde tahsil edilen giderlerin komisyon, taşıma, görünürlük ve benzeri hizmet bedellerinden oluşabileceğine dair genel nitelikte ve bilgilendirici bir çerçeve sunularak şeffaflığın tüm ekosisteme yayılması amaçlanmaktadır.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Vergide rekor yolda! Beyanname ve ödenecek matrahta büyük artış

ARACILIK HİZMETİ İÇİN İLAVE BEDEL ALINMAYACAK

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan düzenleme ile aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken pazar yeri tarafından siparişin alınması ve restorana iletilmesi, ödeme işlemleri ve temel altyapı gibi temel hizmetler karşılığında ek bir bedel talep edilmesinin önüne geçilmektedir. Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına son verilerek, işletmeler üzerindeki mali yüklerin azaltılması hedeflenmiştir."

Haberle İlgili Daha Fazlası