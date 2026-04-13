Altın fiyatlarında son dakika! 13 Nisan 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.780 TL ve ons altın fiyatı 4.715 dolardan güne başlıyor. Petrol ve dolar endeksinde yükseliş, enflasyon endişelerinin artması ve faiz indirimi beklentilerinin gerilemesi altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen “Altında kalıcı yükseliş için savaşın biteceğine dair bir derece de olsa kesinliğe ihtiyacımız var.” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları geçtiğimiz hafta “Orta Doğu’da ateşkes” ve “petrol fiyatlarında sert düşüş” denkleminden destek alarak %1,56 prime koşmuş ve 4.749 dolardan kapanış yapmıştı.

Kalıcı ateşkes için hafta sonu gerçekleşen ilk müzakerelerden bir netice alınamamasının ardından yeni hafta daha yüksek tansiyonla başlıyor. Petrol fiyatları tekrar 100 doların üzerine yönelirken; altın, haftaya zayıf bir başlangıç yapıyor.

ALTINDA ENFLASYON BASKISI

Ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4.645 dolara kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımları ile TSİ 06:00 itibarıyla fiyatlarda 4.715 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Yüksek petrol fiyatlarının ABD’de mart ayında yıllık enflasyonu %3,3’e kadar yükselttiği görülmüştü. Yeniden tırmanışa geçen petrol sebebiyle “enflasyon” ve “şahin FED” endişeleri devam ederken; faiz indirimlerini artık oldukça zora girmesi altın fiyatlarını da baskı altında tutuyor.

13 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

Ons fiyatındaki hareketlilik gram altına da doğrudan yansıyor. Geçen hafta spot piyasada işlem gören gram fiyatı 6.808 TL’den kapanış yapmıştı. TSİ 06:00 itibarıyla 13 Nisan 2026 gram altın fiyatı ise 6.780 TL’den haftaya başlıyor.

Kapalıçarşı’daki tabelalarda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.875 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.435 TL’den geçiyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Dolar endeksinin yeni haftaya yükselişle başlayarak yeniden 99 seviyesinin üzerini yokladığına dikkat çeken analistler, “ABD para biriminin güç kazanması, sarı metali frenliyor. Kırılgan ateşkes ve enflasyon riskleri de altında yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen de temkinli olduğunu belirterek, “Orta Doğu'daki savaşın sona ermek üzere olduğuna dair bir dereceye kadar kesinliğe ihtiyacımız var. Ancak o zaman son dönemdeki yükseliş eğilimleri yeniden kendini gösterebilir.” dedi.

ONS İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Mart ayında 4.099 dolara kadar gerileyen ons fiyatının, ardından gelen tepki alımlarıyla en yüksek 4.858 dolara kadar yükseldiğini hatırlatan analistler, “Altın uzun vadede potansiyelini korusa da kısa vadede daha yönsüz bir görünüm öne çıkabilir. 4.765-4.920 dolar bandı önemli bir direnç bölgesi. Aşağıda ise 4.610-4.415 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor” görüşünü dile getiriyor.

