Geçen yıl kazanç elde eden 5,5 milyon mükellef, beyanname verdi. Bu beyannameler sonucunda ticari, zirai ve serbest meslek geliri elde edenlerin 897 milyar lira; kira, ücret ve menkul kıymet geliri elde edenlerin matrahı ise 2,3 milyar lira olurken, hesaplanan vergi tutarı 702 milyar liraya ulaştı.

Vergide beyan dönemi sona erdi, beyanname rekoru kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre; ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükellefler için beyanname dönemi sona erdi. 401 bin mükellefin ilk defa beyanname verdiği bu dönemde, toplamda 5,5 milyon vergi beyannamesiyle rekor kırıldı. Milyonlarca mükellef, 2025 yılında elde ettiği kazancı beyan etmek için GİB tarafından geliştirilen Hazır Beyan Sistemi’ni kullandı. Kamu spotları, bilgilendirici, eğitici ve yönlendirici videoların yanı sıra çağrı merkezi hizmetleri ve rehberler sayesinde hem beyan sayısı hem de vergi tutarında artış sağlandı.

BEYANNAMELER ZİRVEYİ GÖSTERİYOR

Son 3 yıldaki beyanname sayılarındaki artışlar dikkat çekerken, matrahtaki yükseliş de bilgilendirmelerle arttı. Buna göre, ticari, zirai ve serbest meslek geliri elde edenlerin beyannamesi artarken, beyan edilen matrah tutarında rekorlar birbirini izledi. Bu gruptaki işletmeler 2023 gelirleri için 270,4 milyar lira, 2024 gelirleri için 512,9 milyar lira, 2025 gelirleri için 897 milyar lira matrah beyan etti.



Hazır Beyan sistemi üzerinden kira, ücret, menkul kıymet sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat türlerinden gelir elde eden 2 milyon 558 bin mükellef beyanname verdi. Bu grup mükelleflerin beyan ettiği metrah 1 trilyon 458 milyar lira olurken, hesaplanan vergi tutarı 446 milyar liraya çıktı. Böylece matrahtaki artış geçen yıla göre yüzde 70, bir önceki yıla göre yüzde 265 olurken, vergi gelirindeki artış, geçen yıla göre yüzde 67, bir önceki yıla göre yüzde 252 artışı gösterdi. Verilen beyannamelere göre toplam gelir vergisi matrahı 2 trilyon 355 milyar lira olurken, hesaplanan vergi tutarı 702 milyar lira oldu.

BAKAN ŞİMŞEK: PİŞMAN OLAN MÜKELLEF CEZA ÖDEMEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Başkanlığın kayıt dışı faaliyetlere ilişkin tespit ve denetim kapasitesini önemli ölçüde artırdığına işaret ederek, “2025 yılında elde ettikleri gelirlerini süresinde beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefler, pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebilir. Vergi adaleti ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği için gönüllü uyum büyük önem taşıyor. Pişmanlık hükümlerinden faydalanarak beyanname veren mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmiyor” dedi.

KAZANIP BEYAN ETMEYEN MÜKELLEF İÇİN SIKI TAKİP

Geçen yıl gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflere yönelik çalışmalarla, önceki yıllarda beyanname vermeyen 37 bin kişinin sisteme dâhil olması sağlandı. 2025 yılına ilişkin geliri için 401 bin mükellef de ilk kez beyanname verdi. Beyanda bulunup ilk taksitini ödeyenlere GİB tarafından teşekkür mesajları gönderildi. Gelirini beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunanlarla ilgili tespit çalışmaları da başladı. Banka ve kredi kartı hareketleri en önemli veri olacak.

Kayıt dışı ile savaş rakamlara yansıdı

