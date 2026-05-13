Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin tanıtımı için geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen “Go Türkiye Mini Dizileri” projesi, iki yeni yapımla genişliyor.

Murat Öztekin - Proje çerçevesinde “Aşk Tadında” dizisinin çekimleri İzmir’de başladı. Ege’nin hayat tarzını ekrana taşıyan dizinin başrollerini Burak Özçivit ve Ceyda Ateş paylaşıyor.

Çekimlerine başlanan ama ismi henüz açıklanmayan diğer projede ise Türkiye’nin tarihî, kültürel ve mistik atmosferi merkeze alınıyor. Hakan Yonat’ın yönettiği eserin başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel paylaşıyor.

Yapımın çekimleri, Göbeklitepe’nin de aralarında olduğu beş farklı noktada gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde daha evvel “Istanbul My Love”, “Antalya Gambit”, “Hidden Lover”, “An Istanbul Story” ve “Cappadocia Fairytale” gibi “Türk dizisi tarzındaki” yapımlar hayata geçirilmişti.

