Hakan Çalhanoğlu' “Benim için sezon çok güzel geçti. İnşallah Dünya Kupası’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Sezonu iki kupayla kapatan İnter’de millî futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, millî takıma çok güvendiğini söyledi.

TAKIMA GÜVENİYOR

Sezonun kendi adına çok güzel geçtiğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu “Daha önce şampiyonluğumuzu ilan etmiştik, kupayı da kazandık. Tek üzüldüğümüz konu Şampiyonlar Ligi’nden erken elenmek oldu. Yine de sezonu iki kupayla kapattığımız için mutluyuz. Benim adıma da güzel bir sezon oldu. Bu mutluluğun yazın da sürmesini istiyorum’ diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlundan Dünya Kupası sözleri: En iyisini yapacağız

ODAKLANACAĞIZ

Önümüzdeki haftadan itibaren A Millî Takım ile birlikte Dünya Kupası’na odaklanacaklarını söyleyen kaptan Hakan Çalhanoğlu “İyi bir takımız. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Dünya Kupası’na damga vurabilecek bir ekibiz. İnşallah kupada da halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Artık bütün gücümüzle Dünya Kupası’na odaklanacağız. Böyle büyük bir turnuvada yer almak her oyuncunun hayalidir” ifadelerini kullandı.

