Küba’da ulusal elektrik şebekesinde yaşanan arızalar ve akaryakıt sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri başladı. Hükümet, enerji talebinin zirve yaptığı saatlerde ülkenin yaklaşık yüzde 70’ine elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Küba, son yılların en ciddi enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı (Minem), Ulusal Elektro-Enerji Sistemi’nde meydana gelen kısmi çöküş nedeniyle ülke genelinin büyük bölümünde zorunlu elektrik kesintilerine gidileceğini duyurdu.

16 TERMİK SANTRALDEN 9'U DEVRE DIŞI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, enerji üretiminde kritik öneme sahip bazı termik santral ünitelerinin devre dışı kaldığı belirtildi. Açıklamaya göre Nuevitas Termik Santrali’nin 6 numaralı ünitesi, Rente Santrali’nin 3 numaralı ünitesi ve bir fuel oil santrali sistemden çıktı. Ayrıca ülkedeki 16 termik santral ünitesinden 9’unun arıza veya bakım nedeniyle çalışmadığı bildirildi.

ÜLKENİN YÜZDE 70'İNDE PLANLI KESİNTİ

Yetkililer, özellikle enerji tüketiminin yoğun olduğu saatlerde ülkenin yaklaşık yüzde 70’inde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Yaşanan kriz nedeniyle birçok bölgede günlük yaşamın ve üretim faaliyetlerinin aksaması bekleniyor.

Küba basınında yer alan haberlerde ise enerji krizinin temel nedenleri arasında akaryakıt yetersizliği ve ABD ambargosu nedeniyle enerji santralleri için gerekli yedek parçaların temin edilememesi gösterildi.

TRUMP'IN KARARI DA ETKİLİ OLDU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Küba’ya petrol sağlayan ülkelere yönelik ek gümrük vergisi kararı da enerji krizini derinleştiren unsurlar arasında değerlendiriliyor. Washington yönetimi söz konusu adımın, Küba’nın politikalarına karşı ulusal güvenlik gerekçesiyle atıldığını savunurken, Havana yönetimi ise yaptırımların ülkenin enerji altyapısını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Küba hükümeti, dış petrol tedarikindeki sorunlara karşı acil durum önlemlerini devreye alırken, ülkede enerji tasarrufu uygulamalarının artırılması çağrısı yapılıyor.

