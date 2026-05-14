ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonun ardından rotayı Havana’ya çevirip Küba’nın "yakında" çökeceğini ve "hemen" teslim olacağını ileri sürmüştü. Konuyla ilgili Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Küba'ya saldırması için hiçbir gerekçe bulunmadığının altını çizerek Küba’ya yönelik muhtemel bir askeri saldırının insani bir felakete yol açacağını ifade etti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ada ülkesinin saldırıya uğraması halinde yaşanabileceklere dikkat çekti.

"ABD'NİN KÜBA'YA SALDIRISI İNSANİ FELAKETE YOL AÇACAK"

Rodriguez, "ABD’nin Küba’ya yönelik muhtemel bir askeri saldırısı, gerçek bir insani felakete ve kan gölüne yol açacaktır. Bu, sadece çocuklarını ve yakınlarını savaşlara göndermeyen siyasetçilerin kumar oynadığı bir durumdur, bu uğurda hem Küba hem de ABD vatandaşları hayatlarını kaybedecektir." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN SALDIRMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

ABD’nin Küba’ya saldırması için hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayan Rodriguez, "ABD gibi bir süper gücün, sadece küçük bir azınlığın siyasi sistemini veya hükümetini değiştirme hırsı uğruna, kendisine hiçbir tehdit oluşturmayan küçük bir adaya askeri saldırıda bulunması için en ufak bir neden, hatta en küçük bir bahanesi dahi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız." demişti. Görev süresi dolmadan önce "özgür Havana'yı" ziyaret etmek istediğini belirten Trump, birçok kez "İran'dan sonra Küba konusuyla ilgileneceklerini" söylemişti.

