Portföyündeki 17 tesisle atığı değere dönüştüren Biotrend, yılın ilk üç ayında 725,9 milyon TL hasılat ederken kârlılığını 223,5 milyon TL’ye taşıdı.

Özellikle elektrik üretiminin %96,4’ünü YEKDEM kapsamında satan şirket, operasyonel gücünü bir kez daha kanıtladı.

Biotrend’in İzmir Aliağa’da yer alan ve 9,2 milyar TL devlet teşviki alan kimyasal geri dönüşüm tesisinde önemli bir eşik daha aşıldı. Tesisin teşvik belgesi süresi 2027 yılına uzatıldı. Yıllık 55 bin ton polimer ham maddesi üretecek olan bu dev yatırım, şirketin stratejik büyüme planının merkezinde yer alıyor.

Biotrend Genel Müdürü Mehmet Ali Nalçacıoğlu

Şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ise 9,56 olarak güncellendi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Biotrend Genel Müdürü Mehmet Ali Nalçacıoğlu, 2026 yılının ilk çeyreğinde finansal rapora yansıyan güçlü tabloyu öngördüklerini belirterek “İlk çeyrek sonuçlarından memnuniyet duyduk, yılın geri kalanında da kârlılığı merkezde tutan, yatırım disiplinini koruyan ve ileri dönüşüm teknolojilerine dayalı büyüme stratejisini sürdüren bir finansal çerçeveyle ilerlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

