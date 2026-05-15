Bir vatandaşın fenomen kadın için milyonlarını, telefondan katıldığı canlı pavyoncuya kaptırması dijital soygunu gözler önüne serdi.

KAAN ZENGİNLİ- Türkiye, sosyal medya kullanımında dünya rekorlarını zorlarken, TikTok platformu denetimsiz, kuralsız ve ahlaki sınırların hiçe sayıldığı devasa bir ‘dijital pavyon’a dönüştü.

Son olarak bir vatandaşın, bir fenomene toplamda 2 milyon TL bağışladığını belirterek sabah programlarında yardım istemesi, Türkiye’deki “dijital dilencilik” ve “dijital pavyon” sektörünün ulaştığı korkunç boyutu bir defa daha gözler önüne serdi.

Öyle ki, bu ekranlarda bir gecede 500 bin lira toplayan yayıncılar türerken; bir anlık gafletle tek seferde 45 bin liralık (Universe) hediye gönderen mağdurlar, sabah uyandıklarında patlamış kredi kartı ekstreleri ve yıkılmış yuvalarla baş başa kalıyor.

'Dijital pavyon'a milyonları kaptırdılar: Gecede 500 bin TL kaybeden var

Yaklaşık 33,5 milyon aktif kullanıcısıyla Avrupa’da birinci sırada yer alan Türkiye’de bu devasa trafik, artık sinsi bir finansal soygun hâlini almış durumda.

TEK SEFERDE 19.500 TL

Dijital pavyonun “bahşiş” birimi olan jeton fiyatlarındaki fahiş artış, bu sömürü düzeninin boyutunu gözler önüne seriyor. 2018 yılında 100 adedi sadece 8 TL olan jeton fiyatları, bugün 250 TL sınırına dayanarak %3.000’lik bir artış gösterdi. Bugün bir ‘TikTok Universe’ veya ‘Aslan’ figürü; yani en pahalı hediye göndermenin bedeli 15.000 TL ile 19.500 TL arasında değişiyor.

SİGORTALI İŞ DEĞİL

Üretim ekonomisinin en büyük tehdidi artık bu ‘dijital dilencilik’ oldu. Genç kuşak, asgari ücretle sigortalı bir işte çalışıp kariyer inşa etmek yerine; ekran karşısında hediye toplamanın kısa yolunu seçiyor. Özellikle genç kadınların, sosyal güvencesi olmayan, tamamen bağışçının keyfine ve duygusal sömürüye dayalı bu sisteme dâhil olması, Türkiye’nin nitelikli iş gücü piyasasına vurulan en büyük darbelerden biri.

HUKUKİ ÇIKMAZ: PİŞMANLIK DAVA AÇMAYA YETMİYOR

Avukat Selin Yılmaz konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Hukuk bürolarımıza son yıllarda ‘TikTok mağduru’ sıfatıyla başvuranların sayısında patlama yaşanıyor. Vatandaşın bilmediği acı bir gerçek var: Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde bu gönderimler ‘bağış’ (teberru) hükmündedir. Ekran başında harcanan paralar hukuk karşısında ‘el ile yapılan bağışlama’ sayılır ve geri alınması imkânsıza yakındır” ifadelerini kullandı.

KARA PARA AKLAMA ŞÜPHESİ OLUŞTURUYOR

Maliye Bakanlığı, yayıncılar için %15 stopaj şartı getirse de, kayıt dışı trafik hâlâ devasa boyutlarda. Canlı yayında günde birkaç saat aktif olan orta ölçekli bir yayıncı, ayda 15.000 TL ile 50.000 TL arasında gelir elde edebiliyor. Ancak bu paranın ne kadarının vergilendirildiği hâlâ büyük bir soru işareti. Denetimden uzak bu trafik, sadece ekonomik değil, kara para aklama gibi ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

