Meteorolojik bilgilerden derlenen analize göre nisan ayında Türkiye genelinde 148 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi. İlk sırada 60 olayla şiddetli yağış ve sel yer alırken, ikinci sırada 25'er vakayla dolu ve heyelan, üçüncü sırada ise fırtına yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Nisan Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlediği meteorolojik olaylar dikkat çekti. Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen verilere göre yağışlı hava sistemleri, yurt genelinde çok sayıda kuvvetli meteorolojik olaya neden oldu.

148 OLAYIN 60’I SEL

Geçen ay kayıtlara geçen 148 şiddetli meteorolojik olayın büyük bölümünü, 60 olayla yağış ve sel oluşturdu. Kısa süreli ve kuvvetli yağışların etkili olduğu Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun gibi illerde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.

DOLU VE HEYELAN İKİNCİ SIRADA

Nisan ayında meydana gelen şiddetli meteorolojik olaylar arasında dolu ve heyelan 25'er vakayla ikinci sırada yer alırken, 17 olayla fırtına ise üçüncü sırada yer aldı. Verilere göre ülke genelinde aynı dönemde 7 kuvvetli kar, 4 yıldırım düşmesi, 4 don, 4 çığ ve 2 hortum olayı kayıtlara geçti.

2025'TE 1011 OLAY

Türkiye'de geçen yıl ise 1011 ekstrem meteorolojik olay meydana gelmişti. Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen veriler doğrultusunda geçen yıl Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 15,1 derece olmuştu. Bu değer, 1991-2020 ortalaması 13,9 derecenin 1,2 derece üzerinde gerçekleşerek son 55 yılın en sıcak beşinci yılı olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'nin 2025 yılı alansal yağışı, metrekareye 414,9 kilogram olarak ölçülmüştü. Bu değer, 1991-2020 ortalaması metrekareye 573,4 kilogramın yüzde 27,6 altında kalmıştı.

