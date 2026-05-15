Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı’nın 555 yıllık bilim ve eğitim mirasını geleceğe taşıyan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “555. Yılda 55 Etkinlik” programını Ayasofya Medresesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Akademik üretimden kültür-sanata, uluslararası iş birliklerinden kalıcı eserlere uzanan kapsamlı içerik, Üniversitenin köklü medeniyet mirasını çağın imkânlarıyla yeniden yorumlama vizyonunu ortaya koydu.

Program, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u bir ilim merkezi hâline getirme idealinin en önemli sembollerinden biri olan Ayasofya Medresesi’nde gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, 555 yıllık mirasın büyük bir sorumluluğu temsil ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Şimşek konuşmasında; “Bizler, bu büyük mirası yalnızca muhafaza eden değil, onu çağın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumlayan, yeniden üreten ve geleceğe taşıyan bir anlayışın temsilcileriyiz.” ifadelerini kullandı.

FSM 555 yıllık bilim ve eğitim mirasını geleceğe taşıyor

“555. YIL ETKİNLİKLERİ BİR GELECEK TASAVVURUDUR”

Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek, kamuoyuyla paylaşılan “555. Yılda 55 Etkinlik” programının sıradan bir yıl dönümü organizasyonu olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “555. yıl etkinlikleri, geçmişe dönük bir nostalji ya da romantik bir hatırlama çabası değildir. Aksine bu etkinlikler, köklü tarihimizin bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle daha adil, daha güçlü ve daha kararlı bir gelecek inşa etme iradesinin açık bir ilanıdır.” dedi. Prof. Dr. Şimşek, Fatih Sultan Mehmed Han’ın ortaya koyduğu ilim ve medeniyet vizyonunun bugün de Üniversitenin akademik yaklaşımına yön verdiğini belirterek, geçmişten alınan ilhamla geleceği inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

AKADEMİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİ GÜÇLENDİRECEK 55 BAŞLIK

Basın toplantısında paylaşılan programa göre, yıl boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar arasında akademik sempozyumlar, kültür ve sanat etkinlikleri, bilimsel yayın projeleri, öğrenci buluşmaları, uluslararası iş birlikleri ve kalıcı hatıra eserleri yer alıyor. Programın temel hedefinin, 555 yıllık vakıf ve ilim mirasını yaşayan, üreten ve yeni nesillere yön veren güçlü bir medeniyet birikimine dönüştürmek olduğu belirtildi.

“FSM: BİLGİYİ İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNAN BİR ÜNİVERSİTE”

Konuşmasında Üniversitenin akademik yaklaşımının da altını çizen Prof. Dr. Şimşek, bugün 13 bini aşkın mezun ve yaklaşık 9 bin öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak bizler, bilgi üreten, araştıran, geliştiren ve aynı zamanda bu bilgiyi insanlığın hizmetine sunmayı esas alan bir yükseköğretim anlayışını temsil ediyoruz.”

MEDENİYET BİRİKİMİNİ GELECEĞE TAŞIYAN VİZYON

Basın toplantısında, Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı’nın 1471 yılında başlayan ilim yolculuğunun bugün de aynı ruh ve sorumluluk bilinciyle sürdürüldüğü vurgulandı. Üniversitenin 555. yıl kapsamında hayata geçireceği çalışmaların kurumsal hafızanın yanı sıra Türkiye’nin bilim, kültür ve medeniyet hayatına da uzun vadeli katkılar sunması hedefleniyor.

