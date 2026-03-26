Fenerbahçe'deki görevine son verildikten kısa süre sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun Portekiz ekibindeki geleceğine dair karar verildi. 63 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktörün mukavelesindeki özel madde kullanılmayacak.

Fenerbahçe kariyeri başarısızlıkla sonuçlanan Jose Mourinho konusunda Benfica'daki belirsizlik sona erdi. İki tarafın da, 2026-2027 sezonu için birlikte çalışma kararı aldığı belirtildi.

MOURINHO İLE DEVAM

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica, tecrübeli çalıştırıcı ile gelecek sezon yola devam edecek. Kulüp Başkanı Rui Costa'nın, Portekizli hoca ile sözleşmesinde yer alan maddeye rağmen çalışmak istediği aktarıldı.

SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDE

Mourinho'nun Benfica ile imzaladığı 2 yıllık sözleşmede; tarafların, sezonun son maçını takip eden 10 gün içinde tazminatın yarısını ödeyerek sözleşme feshine izin veren bir madde yer alıyor.

