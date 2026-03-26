SPOR SERVİSİ
Benfica'da Mourinho için karar: Sözleşmedeki özel madde yeniden gündemde
Fenerbahçe'deki görevine son verildikten kısa süre sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun Portekiz ekibindeki geleceğine dair karar verildi. 63 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktörün mukavelesindeki özel madde kullanılmayacak.
Kaydet
Spor az önce
Jose Mourinho ile Benfica, 2026-2027 sezonu için 'birlikte çalışma' kararı aldı.
- Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, tecrübeli çalıştırıcı ile yola devam edecek.
- Başkan Rui Costa, Portekizli hocayla sözleşmesinde yer alan maddeye rağmen çalışmak istiyor.
- Mourinho'nun Benfica ile imzaladığı sözleşmede, tarafların tazminatın yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshetmesine izin veren madde var.
Fenerbahçe kariyeri başarısızlıkla sonuçlanan Jose Mourinho konusunda Benfica'daki belirsizlik sona erdi. İki tarafın da, 2026-2027 sezonu için birlikte çalışma kararı aldığı belirtildi.
MOURINHO İLE DEVAM
Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica, tecrübeli çalıştırıcı ile gelecek sezon yola devam edecek. Kulüp Başkanı Rui Costa'nın, Portekizli hoca ile sözleşmesinde yer alan maddeye rağmen çalışmak istediği aktarıldı.
SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDE
Mourinho'nun Benfica ile imzaladığı 2 yıllık sözleşmede; tarafların, sezonun son maçını takip eden 10 gün içinde tazminatın yarısını ödeyerek sözleşme feshine izin veren bir madde yer alıyor.
SPOR
Bizi Takip Edin
YORUMLAR