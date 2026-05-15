Trabzonspor'un Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında Köln’den genç oyuncu Thierry Karadeniz'i kadrosuna katan Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin transferinde de mutlu sona ulaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Bordo mavililer, Ukraynalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

GENOA VEDA ETTİ

Genoa, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ruslan Malinovskyi’ye veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ruslan’a, kırmızı ve maviyi tenimize işleyerek yaşadığımız bu muhteşem macera için teşekkürler. İyisiyle kötüsüyle, formaya olan tutkun ve sevgin silinmez bir iz bırakacak. Tüm Genoa sana içten bir selam gönderiyor; yıllardır evin olan ve yıllarca öyle kalacak bu yerde ayakta alkışlanmaya hazırsın. Baştan, sonsuza dek" denildi.

BU SEZON 9 GOL KATKISI YAPTI

İtalyan ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan 33 yaşındaki merkez orta saha, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

