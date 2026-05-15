Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Alanyaspor Kulübünün yazılı açıklamasında, Portekizli teknik adam Pereira ile yeni sezon için anlaşma sağlandığı belirtildi.

PEREİRA İLE 1 YIL DAHA

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Joao Pereira ile 2026-27 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

