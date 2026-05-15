Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Antalya'da oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası finali için "ev sahibi şehrin değişmesi" yönündeki önerilerini reddeden Konyaspor'a tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas, finalin Antalya'da oynanmasını isteyen Konyaspor'u hedef aldı.

Zeyyat Kafkas

"TRABZON'A 1250 KM. MESAFEDE"

HT Spor'a konuşan Kafkas, Antalya'nın; Trabzon'a 1250 km., Konya'ya 265 km. mesafede olduğunu vurgulayarak, "Bu durumdan faydalanmak istemeleri Türk sporu adına çok üzücü" dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı, "Konyaspor'a yakışmadığını söyleyebilirim. Asbaşkan Lütfi Bey'e 'Final Giresun’da oynansa ne hissedersiniz?' dedim. Antalya, Trabzon'a 1250 km. Konya'ya 265 km. Bu durumu bir avantaj olarak görüp faydalanmak istemeleri Türk sporu adına çok üzücü. Rahat olsunlar finali Konya'da da oynarız. Ancak şunu unutmasınlar, Trabzonspor camiası yapılan iyiliği de, kötülüğü de asla unutmaz. Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş; 'ilahi adalet' diye bir terazi var, asla şaşmaz, kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Gönlü kırılan sabretsin" ifadelerini kullandı.

