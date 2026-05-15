Bolivya'da yakıta daha fazla erişim, sözleşmelerde revizyon ve madencilik düzenlemeleri talep eden madenciler, sokaklara döküldü. La Paz şehrinde polisle çatışan göstericiler cumhurbaşkanının istifasını istedi.

MADENCİLER AYAKLANDI Bolivya'da madenciler, çiftçiler ve diğer sendika bağlantılı gruplarla birlikte ABD doları kıtlığı ve yerli enerji üretimindeki düşüş nedeniyle ülkenin ekonomik ve yakıt krizi kötüleşirken gösteriler düzenliyor.

Şehrin merkez meydanı olan Plaza Murillo'ya girmeye çalışan göstericiler, polisle çatıştı. Eylemcilerin yolları kapatması sonucu binlerce kamyon otoyollarda mahsur kaldı.

Dün yaşanan çatışmalardan kısa bir süre önce yaklaşık 20 madenciden oluşan bir heyet, ana meydandaki başkanlık sarayına girerek Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı Rodrigo Paz ile görüşme gerçekleştirmişti.

Geçen hafta bir insan kaçakçılığı davasında mahkemeye çıkmadığı için mahkemeye itaatsizlikten yargılanan eski solcu Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yakıt, gıda ve enflasyon gibi yapısal talepler karşılanmadığı sürece ayaklanma durdurulamaz" diyerek protestocuları destekledi.

