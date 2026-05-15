Trendyol Süper Lig’in son haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sezonu galibiyetle kapatmak isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde maç saati, yayın kanalı ve eksik oyuncular futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekip sezonu galibiyetle tamamlamayı hedeflerken, iç sahada son haftalarda form yükselten Rizespor taraftarı önünde kazanmak istiyor.

RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Rizespor-Beşiktaş karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon yayınının yanı sıra beIN CONNECT platformu üzerinden de takip edebilecek. Süper Lig’in son hafta maçları arasında öne çıkan karşılaşmalardan biri olan mücadeleye futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Sezonu üst sıralarda tamamlaması daha önce kesinleşen Beşiktaş, Rize deplasmanında 3 puan arayacak.

Karşılaşmada düdüğü hakem Asen Albayrak çalacak. Albayrak, dört büyüklerin lig maçını yöneten ilk kadın hakem olarak Türk futbol tarihinde önemli bir ilke imza atacak. Rizespor ise özellikle iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Karadeniz temsilcisi ligde evinde oynadığı son 5 maçı kazanarak sezonun formda ekiplerinden biri haline geldi.

RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadele 15 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Çaykur Didi Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip topladığı 59 puanla sezonu 4. sırada tamamlamayı daha önce garantiledi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 kez mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi ise ligde 40 puanla 8. sırada yer alıyor. Recep Uçar yönetimindeki Rizespor, son haftalarda özellikle iç saha performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş’ta Rizespor karşılaşması öncesinde eksik oyuncular bulunuyor. Sakatlığı devam eden Hyeongyu Oh, Kartal Kayra Yılmaz ile özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca kaptan Orkun Kökçü performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig’de 8 gol atan milli futbolcu, Rizespor karşısında gol bulması halinde kariyerinin lig bazındaki en golcü sezonunu yaşayacak. Çaykur Rizespor’da ise sakatlığı bulunan Zeqiri’nin Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenmiyor.

FARKLI SONUÇLAR

İki ekip arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Beşiktaş aldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi.

Takımların 2000-2001 sezonunda Rize'de yaptığı lig maçında ise Beşiktaş, tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada siyah-beyazlıları 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 46 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor olarak tarihteki yerini aldı.

Ayrıca Beşiktaş, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 kazanırken, filelere toplam 8 gol gitti.

